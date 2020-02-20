Экс-модель Мишель Гралья совершил пробег по пустыне Гоби в Монголии (фото)

CentralAsia (MNG) - Мишель Гралья, работавший раньше моделью, завершил первый известный пробег, пробежав пустыню Гоби в Монголии.

TransPerfect, крупнейший в мире поставщик языковых и технологических решений для глобального бизнеса, объявил вчера, 19 февраля, что спонсируемый компанией модель, ультрамарафонец и спортсмен-экстремал Мишель Галья успешно завершил свою попытку стать первым человеком, который пересек всю пустыню Гоби. Мишель завершил рекорд с общим временем 23 дня, 8 часов и 46 минут, преодолев расстояние 1703 километров. Он финишировал в монгольском городе Алтай, где болельщики и сторонники праздновали его приезд.

В среднем, Мишель преодолевал 73 километра в сутки, обычно начиная с 6:00 утра и заканчивая около 6:00 вечера. Его самый плодотворный день показал начало 5:16 утра и финиш после 20:00 вечера, преодолев в сумме 84 километра. В течение марафона у неге не было дней отдыха.

Мишель Гралья и TransPerfect находятся в процессе получения сертификации в Книге рекордов Гиннеса.

Мишель прокомментировал: «Гоби - это много вещей: красивых, далеких, драматичных, но, прежде всего, не прощающих. Завершение этого бега было более изнурительным физическим и умственным испытанием, чем я мог себе представить. Моя команда поддержки и все мои друзья в TransPerfect всем вам выражаю глубокую благодарность; без их поддержки и веры в меня, успех был бы невозможен».

Мишель Гралья - уроженец Италии и бывший международный модель, который жил в Майами, Нью-Йорке и Милане в рамках своей модельной карьеры, Мишель обнаружил в 2011 году, что его настоящая страсть жила вдали от камер и стиля жизни реактивных съемок.