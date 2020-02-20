МАК создал компьютерную реконструкцию авиакатастрофы самолета Bek Air в Алматы

CentralAsia (KZ) - 19 февраля в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана прошла пресс-конференция, посвященная демонстрации ролика по визуализации катастрофы самолета авиакомпании Bek Air, созданный на базе технической лаборатории Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Пилот рухнувшего близ Алматы самолета Bek Air был обязан продолжить взлёт. Об этом журналистам рассказали эксперты авиакомитета, которые занимаются выяснением причин крушения пассажирского судна.

Визуализация заключается в изображении поведения самолета при авиационном происшествии на основании расшифрованных данных параметрического и речевого самописцев, изъятых с места авиационного происшествия. Для наглядности, продемонстрированы комплексный навигационный прибор самолета – авиагоризонт с показаниями скорости, тангажа, крена, курса и высоты, показания работы силовых установок, условная индикация отклонения рулевых поверхностей и обжатия основных стоек шасси, а также расположение самолета на взлетно-посадочной полосе в соответствующий временной отрезок реконструкции и графические параметры самолета.

Оказывается, судно поднялось только на шесть метров и всё это время балансировало.

По данным следствия, так называемый «угол атаки самолёта» – это важный параметр во время отрыва от взлётной полосы, стал критическим. После чего самолёт столкнулся с землёй на скорости 128 км/ч. Далее судно врезалось в ограждение.

Напомним, авиакатастрофа произошла утром 27 декабря в Алматы. Авиалайнер Fokker 100 направлялся в столицу. На борту самолёта находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В общей сложности погибли 13 человек, ещё 49 получили ранения.