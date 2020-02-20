В Казахстане зафиксирован аномальный рост цен на мясо

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CentralAsia (KZ) - В январе уровень годовой инфляции составил 5,6%, при этом продовольственные товары подорожали на 9,2%. Цены на мясо и мясопродукты подскочили сразу на 13%, а непосредственно на мясо и птицу — на 14,7%, передает energyprom.kz.



Сразу на 16,5% подорожала наиболее популярная у казахстанцев говядина, на 16,2% — баранина, на 14,5% — конина.

Напомним, мясное животноводство — приоритетное направление АПК страны, которому в Государственной программе развития АПК на 2017–2021 годы уделяется особое внимание. Для развития отрасли ежегодно выделяется порядка 116 миллиардов тенге, в том числе на развитие племенного животноводства — 60 млрд тенге, на производство продукции животноводства — 56 млрд тенге.

При этом непосредственно выпуск мяса растёт: за январь 2020 года в Казахстане произвели, переработали и законсервировали мяса и мясных изделий на сумму 21,1 млрд тенге; рост с учётом инфляции, по данным КС МНЭ РК, составил 0,7%. В целом за январь–декабрь 2019 года в стране произвели мяса и мясных изделий на 269 млрд тг, реальный рост составил 8,1%.

В то же время в секторе наблюдается дефицит сырья, провоцирующий в итоге спекулятивный рост цен. По данным Минсельхоза, загрузки мощностей мясоперерабатывающих предприятий колеблются всего в пределах 30–40%. Основная причина, по данным МСХ РК, — высокий уровень экспорта живого скота.

Производители видят проблему, в том числе, в программе Минсельхоза по продуктивному животноводству: согласно ей, субсидии направляются через откормочные площадки, то есть фермеры получают субсидии на скот, только если сдают его на откормплощадку, а не на мясокомбинаты. Откормщикам может быть более выгоден экспорт, поэтому субсидированный скот уходит перекупщикам.

В прошлом году за пределы Казахстана, согласно сообщению МСХ РК, вывезено 156 тысяч голов крупного рогатого скота. Подавляющее большинство — 121,6 тысячи голов, или 78% — увезено в Узбекистан, ещё 14% — в Армению. Кроме того, из страны вывезено почти 264 тысячи голов овец, причём более половины из них — маточное поголовье. Основным скупщиком мелкого рогатого скота также является Узбекистан: свыше 200 тысяч овец (76%). РФ закупила 21,5 тысячи голов (8,1%), Азербайджан — 18 тысяч (6,7%), Иран — около 12 тысяч (4,5%).