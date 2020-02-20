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  20 февраля 2020
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В Узбекистане будут созданы специальные экономические зоны. Что это такое?

CentralAsia (UZ) -  Министерство юстиции Узбекистана сообщило о подписании Закона «О специальных экономических зонах». Специальные экономические зоны будут создаваться на базе пустующих, бесхозных объектов государственной собственности, также на землях несельскохозяйственного назначения.

Специальные экономические зоны в Узбекистане создаются специально для привлечения иностранных и отечественных инвестиций, ускоренного социально-экономического развития соответствующего региона и имеют ряд привилегий, льготное налогообложение, поддержка государства в правовых вопросах и др.

Специальные экономические зоны могут создаваться в виде:

- особых промышленных зон;

- свободных экономических зон;

- туристических зон;

- зон свободной торговли;

- специальных научно-технологических зон.

А также в исключительных случаях могут создаваться специальные зоны фармацевтического и аграрного направления, ещё одним плюсом является не возможность отказа в предоставлении земельного участка участникам специальных экономических зон.

Создаются экономические зоны сроком до 30 лет, ликвидация, изменение границ, продление срока действия осуществляется по решению президента РУз.

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