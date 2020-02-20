Авиаперевозчик МИАТ отменяет рейсы в Токио и Бангкок

CentralAsia (MNG) - 19 февраля национальный авиаперевозчик МИАТ принял решение отменить свои рейсы в Улан-Батор и из него и в два важных пункта назначения, а именно в Токио и Бангкок, до 28 марта.

Это решение было принято на фоне усиливающейся критики действий японского правительства по поводу вспышки коронавируса на круизном корабле «Diamond Princess», по крайней мере с 621 подтвержденным случаем коронавируса - самой большой концентрации за пределами Китая. В Таиланде подтвержденных случаев 35.

Два рейса между Улан-Батор и Бангкоком, запланированные на 22 и 29 февраля, были отменены.

Кроме того, четыре рейса между Улан-Батор и Токио, запланированные на 23 февраля и 1, 8, 15, 22 марта, также были отменены.

Ранее МИАТ отменил рейсы с Китаем, Гонконгом и Тайванем.