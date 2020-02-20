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  20 февраля 2020
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Коннектикут - один из 17 городов, где трансгендерам разрешено участвовать в соревнованиях для девушек. Сейчас местные выступают против данного закона

CentralAsia (CA) -  Три школьницы-бегуньи из Коннектикута подали федеральный иск с требованием запретить трансгендерным спортсменам участвовать в спортивных состязаниях для девушек.

В иске, поданном некоммерческой группой Alliance Defending Freedom (ADF), утверждается, что политика межшкольных спортивных конференций Коннектикута позволяет «биологическим мальчикам» побеждать на соревнованиях по легкой атлетике среди девушек.

«Девушки заслуживают того, чтобы конкурировать на равных условиях», - заявила адвокат ADF Кристиана Холкомб. - «Принуждать их соревноваться с мальчиками несправедливо, разрушает их мечты и разрушает их спортивные возможности».

В Коннектикуте трансгендерам разрешили участвовать в спортивных мероприятиях наравне с девушками в 2019 году, сообщает The Connecticut Post.

В результате два спортсмена, родившиеся «биологически мужчинами», выиграли 12 женских чемпионских титулов штата, ранее принадлежавших девяти разным девушкам.

Студенты добиваются предварительного судебного запрета, чтобы прекратить данную политику. Их поддерживают НПО и родственники.

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