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  20 февраля 2020
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Беглого судью экстрадируют из США в Монголию

CentralAsia (MNG) -  Независимый орган по борьбе с коррупцией (Авилгатай Тэмцэх Газар - АТГ) сообщил, что Монголия выдаст бывшего судью С.Төмөрбат, который бежал в США в прошлом году.

26 июня президент Халтмаагийн Баттулга издал указ о приостановлении судебных полномочий 17 судей, подозреваемых в коррупции.

В ту ночь С.Төмөрбат бежал в Россию через пограничный переход Алтанбулаг, откуда он отправился в США, сообщает АТГ.

Ранее отец С.Төмөрбата совершил побег через Китай.

По данным АТГ, бывшему судье С. Төмөрбату, одному из 17 осужденных, удалось бежать со своей семьей в Соединенные Штаты, где он подал ходатайство о предоставлении убежища.

Он был задержан пограничниками США, потому что, при нём была внушительная сумма в долларах США.

Монголия в настоящее время не имеет договора о выдаче с США. Тем не менее, можно переправить беглого судью через третью страну. Монголия присоединилась к Межамериканской конвенции о выдаче.

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