«Хөрөнгө» — секрет монгольских пастухов, который вдохновил западных антропологов (продолжение)

CentralAsia (MNG) - «Хөрөнгө» — секрет монгольских пастухов, который вдохновил западных антропологов. Представляем финальную часть данного текста.

Первую и вторую часть можно прочитать по следующим ссылкам:

1 часть.

2 часть.

Проект «The Heirloom Microbes» выяснил, что традиционная практика не очень распространена в других регионах, которые изучала команда, таких как Иордания и Европейские Альпы по сравнению с Монголией.

Обеспокоенность, как указано в гранте их проекта, заключается в том, что «в условиях современной глобализации и индустриализации продуктов питания традиционные методы молочного производства и их уникальные микробные культуры теряются с угрожающей скоростью».

В то время как традиционные практики продолжаются в изолированных карманах в Иордании и Альпах, эти практики могут быть, в частности, туристической достопримечательностью.

Европейские страны в значительной степени индустриализировали свои молочные процедуры в 1970-х и 1980-х годах. В отличие от традиционных методов с использованием бактериальных культур семейной реликвии, промышленная практика начинается со стерилизации, а затем вводятся выращенные в лаборатории высокоэффективные бактериальные культуры. В этих промышленно развитых системах все должно быть постоянно уничтожено, потому что в первую очередь возвращаются патогены.

Для Уориннер и ее коллег, помощь монгольским пастухам и политикам в понимании преимуществ традиционных методов стала еще более актуальной, поскольку в Монголии начинаются первые шаги к индустриализации молочной промышленности. В частности, европейские выращенные в лаборатории стартовые культуры внедряются в регион.

«Бактерии удивительны, их упускают из виду и неправильно понимают», - говорит антрополог Кристина Уориннер.

Кристина не считает, что выращенные в лабораторных условиях штаммы, полученные в строго контролируемых условиях, будут хорошо развиваться в Монголии просто потому, что им не хватает традиционного разнообразия региона. «Это культуры, развитые в совершенно другой среде», - говорит она. «Промышленные методы санитарии нелегко внедрить в степи, и это нарушит микробную экологию, которая поддерживает традиционное монгольское молочение», - отмечает она. «Я опасаюсь, что попытки из лучших побуждений внедрить такие методы — без учета их культурного контекста — фактически снизят безопасность молочных продуктов и коренным образом трансформируют и подрывают жизнь скотоводов».

Хенди добавляет, что микробы могут не только поддерживать процесс молочения, но и влиять на здоровье и пищеварение людей. Микробы в традиционно сделанных молочных продуктах помогают поддерживать здоровый кишечный микробиом, который может быть изменен — до неизвестного эффекта — путем перехода на промышленные микробные культуры.

За последние три года команда проекта Heirloom Microbes соскребла зубной камень примерно с 200 останков скелета по всему миру.

Собирая воедино древние микробные последовательности в зубном камне, они начнут этим летом собирать микробиомы монгольских кочевых скотоводов и городских жителей, чтобы определить, сыграли ли кишечные микробы скотоводов непризнанную роль в их пищеварении.

Как показывает растущий объем исследований, кишечный микробиом обеспечивает потрясающую степень контроля над многими аспектами нашего здоровья - от настроения до иммунной функции и боли. Это может даже формировать, казалось бы, не связанные аспекты нашего поведения, включая социальные взаимодействия.

Монгольский исследователь Сонинхишиг Цолмон задокументировала вопросы питания на своей родине за последние 20 лет. Это было нелегко. Имея мало ресурсов или имеющихся исследований, Цолмон сосредоточилась на диетических различиях между кочевым и городским населением.

Наука и Традиция

Цолмон подозревает, что многие традиционные продукты могут показать интригующее здоровье и микробные связи, но время уходит. В дополнение к надвигающейся индустриализации, изменение климата меняет ландшафт под ногами скотоводов.

«Мы начинаем терять традиции», - говорит Цолмон. «У монголов есть традиционные способы употребления мяса и молока». Зимой традиционная мясная диета заменяется кисломолочными продуктами, которые, по словам старейшин, выводят токсины из зимнего употребления мяса. Она добавляет: «Я боюсь, что некоторые бактерии исчезают».

Чтобы помочь остановить потери, Цолмон, Уориннер и их коллеги создали возможности для обмена знаниями между учеными и скотоводами. Например, в июле исследователи провели семинар «Видящие микробы» в деревнях возле озера Хубсугул, Монголия.

Там группа показала местным скотоводам микроскопические изображения бактерий в их молочных продуктах. «Мы объяснили, как их методы поддерживают множество хороших микробов в их продуктах, и что микробы не просто вызывают болезни», - объясняет переводчик и аспирант Золжаргал Энх-Амгалан. «Они гордились своим образом жизни и как скотоводство и молочное хозяйство все еще существуют,» добавляет она.

На другом собрании, состоявшемся летом прошлого года, традиционные степные пастухи, сыроделы из швейцарских Альп, команда «Тhe Heirloom Microbes», бизнесмены и правительственные чиновники собрались вместе для поездки в Монголию и Кыргызстан. Федеральное министерство образования и науки Германии и Европейский исследовательский совет финансировали встречи.

Эти разрозненные группы поделились своими взглядами на традиционную практику и науку, лежащую в основе их успеха. Хотя традиционные методы молочного производства, насчитывающие не менее 5000 лет, интенсивно не изучались, они явно адаптированы к монгольскому ландшафту и устойчивы, объясняет Уоринер.

Уоринер считает, что глубокий акцент времени, который ее дисциплина привносит в такие дискуссии, особенно ценен.

«Антропология имеет значение. Археология имеет значение», - говорит она. «Мы работаем, чтобы понять людей в прошлом и как мы сегодня, чтобы информировать общественное мнение и политику правительства».Эта перспектива может помочь уравновесить способы, которыми глобализация и благонамеренные вмешательства могут, преднамеренно или нет, угрожать традициям со сложными последствиями.

В дополнение к обучению монголов науке, лежащей в основе их наследственных практик, Уориннер и ее коллеги надеются, что они подведут итоги микробов, которые сыграли главную, но еще незамеченную роль в их питании и здоровье. По иронии судьбы Монголия имеет эту очень глубокую традицию молочения, которая так важна для идентичности, культуры и истории, и при этом не имеет архива или какой-либо централизованной коллекции многих бактериальных культур. Сотрудники проекта «The Heirloom Microbes» надеются разработать и поддерживать хранилище этих ресурсов для Монголии.

«Мы живем в мире микробов», - говорит Уориннер. «Мы только сейчас осознаем, как неотъемлемые микробы для человека». Иными словами, наука только начинает раскрывать степень, в которой микробные культуры сформировали человеческие культуры.