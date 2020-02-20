ГУВД Ташкенте прокомментировало информацию о насилии над 10-летней девочкой со стороны собутыльников её матери

CentralAsia (UZ) - В Интернете распространилась информация о том, что в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента несовершеннолетняя девочка С. Л. подвергается насилию со стороны мужчин, которых приводит в дом ее мать Юлия С., страдающая алкогольной зависимостью. При этом авторы публикаций утверждали, что «участковый и махаллинский комитет знают (о происходящем), но никак не реагируют».

Как сообщает ГУВД столицы, 8 февраля поступил тревожный сигнал: она и другие соседи заметили изменения в поведении и во внешности 10-летней дочери Юлии, о чем сообщили инспектору профилактики старшему лейтенанту О. Хамидову. В сопровождении инспектора профилактики правонарушений среди несовершеннолетних лейтенанта А. Каримовой мама привела девочку в районную семейную поликлинику № 4, где ее осмотрели врачи. Предположения домкома и соседей о беременности подростка не подтвердились.

16 февраля в социальной сети фейсбук пользователем «Nonna Sardaryan» было выложено видео беседы с несовершеннолетней С. Л., в ходе которой у девочки спрашивают, применялись ли в отношении нее насильственные действия со стороны мужчин, которых приводит в дом ее мать. 17 февраля подростка еще раз осмотрели врачи, следов насилия обнаружено не было. Тем не менее, была назначена судебно-медицинская экспертиза, заключение которой поставит окончательную точку в спорах о насилии в отношении подростка.

Сотрудники отдела внутренних дел передали собранные материалы о невыполнении обязанностей по воспитанию и обучению детей в Комиссию по делам несовершеннолетних при хокимияте района.

На время до принятия судебного решения о дальнейшей судьбе несовершеннолетние дети Юлии С. будут находиться в Центре социально-правовой помощи несовершеннолетним ГУВД г. Ташкента, где с ними работают детский психолог, социальный работник и квалифицированные воспитатели. Дети обеспечены четырехразовым горячим питанием и имеют возможность при необходимости в любое время суток получить медицинскую помощь. С ребятами занимаются волонтеры, в том числе, педагоги, которые обучают подопечных Центра в соответствии с возрастом по предметам из школьной образовательной программы, отметили в ГУВД.