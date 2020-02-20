Позиция Таджикистана по вступлению в ЕАЭС не изменилась, – МИД

CentralAsia (TJ) - Позиция Таджикистана по вступлению в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не изменилась. Об этом сообщил накануне журналистам министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, передает Avesta.



По его словам, Таджикистан продолжает изучать вопрос о вступлении в Евразийский экономический союз. «Мы изучаем и анализируем все «плюсы» и «минусы» ЕАЭС, в том числе опыт Молдовы, которая является наблюдателем при ЕАЭС», – подчеркнул министр.

Ранее в министерстве экономического развития и торговли страны заявили, что вопрос вступления в ЕАЭС всесторонне анализируется. Прежде всего, это касается вхождения в общий рынок стран-участниц указанной организации, насколько отечественная продукция конкурентоспособна и отвечает требованиям, установленным стандартами ЕАЭС.

По данным Минэкономразвития страны, вступление в ЕАЭС требует от Таджикистана приведения законодательства, норм, технических регламентов, тарифов и таможенного положения в соответствие с требованиями экономического союза.

«После вступления в ЕАЭС Кыргызстана и Армении Таджикистан расширил спектр изучения этих вопросов. Таджикистану интересен опыт этих стран с точки зрения взаимодействия “малых экономик” с более крупными, какими являются Россия, Казахстан и Белоруссия”, – пояснили в ведомстве.

По статистическим данным, товарооборот между Таджикистаном и странами-участницами ЕАЭС в 2019 году составил свыше $2 млрд. К примеру, общий объем внешнеторгового оборота Таджикистана с странами ЕАЭС в прошлом году составил свыше $4,5 млрд.