Монгольские пастухи поставляют сено и соль для диких животных

CentralAsia (MNG) - Кооператив «Баян Бумбатай», предназначенный для управления природными ресурсами сомона Дарви аймака Ховд, два раза в год готовит корм для диких животных. Недавно организация выступила с инициативой разместить сено и глыбы соли вдоль хребтов с целью защиты дикой природы.

В соответствии с планом управления «Баян Бумбатай», направленным на защиту окружающей среды и дикой природы, члены кооператива оставили 20 мешков сена и в общей сложности 500 кг соляных глыб вокруг хребта Шар-Булаг и место под названием Майхан Цахир в баг Мөнгөн Аяга, сомона Дарви.

Один из четырех ориентированных на управление природными ресурсами кооперативов, действующих в настоящее время в сомоне Дарви, кооператив «Баян Бумбатай» состоит из 78 членов из 24 семей скотоводов.