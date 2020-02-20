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  20 февраля 2020
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Монголия и Россия создали рабочую группу по прокладке газопровода

CentralAsia (MNG) -  Министр энергетики Монголии Ц.Даваасурэн сообщает, что с Российской Федерацией была создана рабочая группа для начала проектных работ по прокладке газопровода через территорию Монголии. Отмечается, что рабочая группа приступила к работе по сбору информации и разработке некоторых документов.

Министр сообщил, что создание газопровода будет осуществляться при трехстороннем участии Монголии, России и Китая.

«Мы создали рабочую группу со стороны России. Рабочая группа под сопредседательством заместителей министров энергетики двух стран начала свою работу с разработки некоторых документов и сбора информации. Мы также обратились к китайской стороне с просьбой обсудить конкретные вопросы по строительству трубопровода. Однако стороны не смогли провести встречу из-за инфекции COVID-2019», — сказал министр.

В ходе своего визита в Российскую Федерацию в декабре 2019 года премьер-министр У. Хурэлсух согласился с российской стороной начать проект по прокладке газопровода через территорию Монголии. В то время премьер-министр подчеркнул, что проект по созданию газопровода, который будет реализован в рамках экономического коридора между тремя странами, внесет значительный вклад в социально-экономическое развитие трех стран. В то время как президент России В.В.Путин сказал: «Сейчас нет политического барьера для реализации проекта».

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