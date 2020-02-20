Пассажирские перевозки в Монголии между городами и аймаками будут приостановлены с 23 по 27 февраля

CentralAsia (MNG) - Пассажирские перевозки в Монголии между городами и аймаками будут приостановлены с 23 по 27 февраля, сообщил Ө.Энхтувшин, глава Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

- В течение весеннего лунного нового года в Китае переселилось около 84 миллионов человек, что привело к 34-процентному увеличению распространенности коронавирусной инфекции во всех провинциях КНР и других странах. Председатели 13-й аймачной комиссии по чрезвычайным ситуациям предложили закрыть вход и выход из Улан-Батора и из этих 13 аймаков перед Цагаан сар (лунный новый год). После обсуждения вопроса с 08:00 ч 23 февраля по 27 февраля планируется приостановить междугородние пассажирские перевозки. При этом авиарейсы по-прежнему выполняются, ограничивается только движение в Улан-Батор и обратно из Улан-Батора на автобусе, поезде или автомобиле, - заключил Энхтувшин.

Начальник Управления по чрезвычайным ситуациям генерал Т.Бадрал:

- В связи с решением заблокировать автомобильные дороги, предупреждаем граждан о повышенном риске при использовании негосударственных трасс во время метели.

Метеорологическое агентство предупредило, что в ближайшие дни ожидается снег и метель на большей части территории страны.