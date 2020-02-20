В Узбекистане будет создана новая авиакомпания для обслуживания паломников

CentralAsia (UZ) - Ожидается, что новая авиакомпания «Hidaya Airlines» откроется в Узбекистане совместно с Комитетом по делам религий при Кабинете Министров, Управлением мусульман Узбекистана и компанией “Hidaya Global Groups” из Саудовской Аравии.

Об этом заявил заместитель премьер-министра и председатель Государственного комитета по развитию туризма Узбекистана Азиз Абдухакимов.

Планируется, что новая авиакомпания будет осуществлять прямые рейсы для паломников малого хаджа - Умры между Узбекистаном и Саудовской Аравией, а также обеспечит рейсы в "Умру +" для паломников из Индонезии, Индии, Малайзии и Бангладеш, отправляющихся через Узбекистан.