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  20 февраля 2020
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Строительство монгольского НПЗ начнется этой весной. Идет тендер между индийскими компаниями

CentralAsia (MNG) -  Индийские компании, обладающие опытом в области гражданского строительства и развития инфраструктуры, в том числе JMC Projects, KEC International и Afcons Infrastructure, участвуют в тендере на первый контракт на проектирование, поставку и строительство (ППC-1) проекта нефтеперерабатывающего завода, государственной компании «Монгольский НПЗ».

Соглашение о кредитной линии для финансирования проекта постановило, что генеральными подрядчиками проекта должна быть компания, зарегистрированная в Индии.

Оценка тендера будет проведена в Монголии и Индии, и компания «Монгольский НПЗ» заключит контракт с выбранным участником тендера на начало строительства нефтеперерабатывающего завода примерно в апреле и мае.

В прошлом году Монголия завершила строительство инфраструктуры для первого в стране крупного НПЗ.

В эксплуатацию сданы 27 километров железной дороги, 17 километров автодороги, разгрузочный терминал и электрораспределительная станция мощностью 110 кВт. Возведение завода началось летом 2018 года. На предприятии будет ежегодно перерабатываться 1,5 млн тонн нефти. Завод будет производить 560 тыс. тонн бензина, 670 тыс. тонн дизельного топлива и 107 тыс. тонн сжиженного газа в год. Ожидается, что с его запуском Монголия сократит зависимость от импорта топлива.

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