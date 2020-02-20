Узбекистан вошёл в тройку крупнейших экспортеров одежды в Казахстан

CentralAsia (UZ) - Узбекистан экспортировал 10 000 тонн одежды в Казахстан в 2019 году. Об этом сообщают местные СМИ.

Было отмечено, что в прошлом году Казахстан импортировал продукцию легкой промышленности на сумму 670 600 000 долларов США (около 62 000 тонн) из-за рубежа.

Почти половина этой продукции (31 тонна) поступает из Китая. Другими словами, китайцы продали Казахстану одежду на сумму 181 800 000 долларов.

Второе место заняли россияне, которые поставили 10,5 тыс. тонн одежды. Они получили 195 миллионов долларов США за свою продукцию.

Хотя Узбекистан, третий по величине поставщик, поставляет почти тот же объём, что и Россия, его выручка менее чем в 10 раз ниже.

Экспортеры легкой промышленности в Казахстан включают Турцию, Бангладеш, Беларусь и другие страны.