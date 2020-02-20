Скорость Интернета в Узбекистане выросла в 2,4 раза

CentralAsia (UZ) - Компания Ookla опубликовала свежие данные по итогам января 2020 года согласно данным сервиса Speedtest.net. В ежемесячном рейтинге по скорости мобильного и проводного интернета в мире Speedtest Global Index Узбекистан показал хороший рост по скорости Интернета, поднявшись ещё четыре позиции по сравнению с декабрём прошлого года, сообщает Министерствопо развитию информационных технологий и коммуникаций РУз.



В общем рейтинге Узбекистан по скорости интернета занимает 104-е место в мире (плюс 15 позиций за год). Это самый впечатляющий рост в течение года! По итогам января 2020 года мы опережаем такие страны как Грузия (107-е место), Азербайджан (116-е место), Таджикистан (109-е место) и Туркменистан (176-е место).

Всего за последний год скорость Интернета в Узбекистане выросла почти в 2,4 раза ­­- с 10,89 Мбит/c в январе 2019 до 25,75 Мбит/c (Download) в январе 2020 года.

Неплохих успехов Узбекистан добился также и в сфере улучшения скорости мобильного интернета: Узбекистан на данный момент занимает 132-место, поднявшись ещё на две позиции по сравнению с декабрём 2019 года и на пять позиций по итогам года.

Для справки, портал Speedtest используется для проверки скорости Интернета пользователями во всём мире. Speedtest формирует и регулярно публикует рейтинг на основе собственных данных, полученных от пользователей.

Ирландская компания Ookla ­­- мировой лидер в сфере тестирования Интернет-сетей, приложений и технологий, разработчик портала тестирования скорости Интернета Speedtest. На портале Speedtest ежегодно проводится более 10 миллионов пользовательских тестов, что даёт уникальную и разностороннюю картину о производительности, качестве и доступности сетей по всему миру. На сегодняшний день пользователями по всему миру проведено более 27,3 миллиарда тестов на портале Speedtest.