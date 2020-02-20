Близ Шымкента солдат с оружием сбежал из воинской части

CentralAsia (MNG) - В одной из воинских частей противовоздушной обороны вблизи города Шымкента младший сержант по контракту Балгынбай А., находясь в составе дежурной смены в качестве дежурного по роте, самовольно покинул расположение части, говорится в официальном сообщении минобороны РК.

В то же время в комнате хранения оружия обнаружена недостача определенного количества стрелкового оружия.

Силами правоохранительных органов и военной полиции принимаются все необходимые оперативно-розыскные меры по поиску и задержанию военнослужащего и пропавшего оружия, а также проводятся мероприятия по обеспечению безопасности.