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  20 февраля 2020
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Близ Шымкента солдат с оружием сбежал из воинской части

CentralAsia (MNG) -  В одной из воинских частей противовоздушной обороны вблизи города Шымкента младший сержант по контракту Балгынбай А., находясь в составе дежурной смены в качестве дежурного по роте, самовольно покинул расположение части, говорится в официальном сообщении минобороны РК.

В то же время в комнате хранения оружия обнаружена недостача определенного количества стрелкового оружия.

Силами правоохранительных органов и военной полиции принимаются все необходимые оперативно-розыскные меры по поиску и задержанию военнослужащего и пропавшего оружия, а также проводятся мероприятия по обеспечению безопасности.

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