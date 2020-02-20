Обучающиеся в Турции туркменские студенты требуют переселить их из аварийного общежития

CentralAsia (TM) - 19 февраля у расположенного в Кахраманмараш университета «Имама Сютчю» (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi) иностранные студенты провели акцию протеста. Об этом сообщили "Хроники Туркменистана".



Около 400 человек, среди которых были учащиеся из Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана, потребовали переселить их из аварийного общежития в более безопасные здания. К университету были стянуты полицейские с водометами.

После прошедших в январе сильных землетрясений с человеческими жертвами в турецких городах Эльязыг и Малатье, местные специалисты дали прогноз, что в Стамбуле и Кахраманмараш также могут произойти подземные толчки амплитудой до 7-8 балов.

Профессоры из «Имам Сютчю» заявили, что толчка в 3,2 бала будет достаточно, чтобы старые корпуса университета и кампуса развалились.

В городе учатся, в том числе и по государственной программе, около 140 туркменских граждан, из которых 30 – студенты этого университета.

Учащиеся обратились в редакцию «Хроники Туркменистана», чтобы обратить внимание туркменского Посольства на проблему.

– Мы пытались дозвониться до Посольства Туркменистана в Анкаре и до Консульства в Стамбуле, однако это не удалось. На звонки никто не отвечает. Когда надо провести какое-то мероприятие, они сами нас быстро находят, а когда мы хотели попросить помощи в нашей проблеме, до них не докричишься. Если случится землетрясение, то наши дипломаты и не поинтересуются, живы мы или нет, – пожаловался один из студентов.

Местные власти пока не могут выделить землю для строительства новых корпусов, а переводить студентов в другие учебные заведения не хотят.