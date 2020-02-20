Ташкент и Ташкентскую область свяжет метро

CentralAsia (UZ) - В ближайшем будущем планируется провести линию метрополитена от Ташкента до города Нурафшан (бывший Тойтепа). Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкентской области.

19 февраля в Нурафшане состоялось совещание с участием советника президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти Шерзода Кудбиева, первого вице-премьера Ачилбая Раматова, вице-премьера — министра финансов Джамшида Кучкарова.

На встрече было заявлено о планах по проведению линии метрополитена, которая свяжет столицу с Нурафшаном.

«В ближайшее время будет запущено метро до Нурафшана. Мы также тесно сотрудничаем с областным хокимиятом по вопросам развития инфраструктуры. Ведутся масштабные работы по строительству сетей питьевого водоснабжения, дорожного строительства, коммуникаций и канализации», - сказал Ачилбай Раматов.

Напомним, что в Наравшане реализуется проект первого «умного» города Узбекистана.