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  20 февраля 2020
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Ташкент и Ташкентскую область свяжет метро

CentralAsia (UZ) -  В ближайшем будущем планируется провести линию метрополитена от Ташкента до города Нурафшан (бывший Тойтепа). Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкентской области.

19 февраля в Нурафшане состоялось совещание с участием советника президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти Шерзода Кудбиева, первого вице-премьера Ачилбая Раматова, вице-премьера — министра финансов Джамшида Кучкарова.

На встрече было заявлено о планах по проведению линии метрополитена, которая свяжет столицу с Нурафшаном.

«В ближайшее время будет запущено метро до Нурафшана. Мы также тесно сотрудничаем с областным хокимиятом по вопросам развития инфраструктуры. Ведутся масштабные работы по строительству сетей питьевого водоснабжения, дорожного строительства, коммуникаций и канализации», - сказал Ачилбай Раматов.

Напомним, что в Наравшане реализуется проект первого «умного» города Узбекистана.

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