Президент Узбекистана встретился с представителями деловых кругов Турции

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 февраля провел в городе Анкаре встречу с главами ведущих турецких компаний и банков.

В мероприятии приняли участие руководители Ассоциации торговых палат и бирж Турции, Турецкого агентства сотрудничества и координации (ТИКА), промышленной зоны «Гебзе», банка "Зираат", и десятка компаний.

Глава государства отметил, что на прошедших с президентом Турции переговорах они договорились всесторонне поддерживать бизнес-контакты между нашими странами.

- Узбекистан не такой, как прежде. Сегодня компания, войдя в нашу страну, обязательно получит выгоду. Я гарантирую это. Для этого будут созданы необходимые правовые и институциональные условия, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Сегодня турецкие компании действуют в Узбекистане в таких отраслях, как строительство, энергетика, текстиль, сельское хозяйство, пищевая промышленность, туризм и сервис. Важным фактором эффективного партнерства выступают постоянное внимание реализации совместных инвестиционных проектов, стимулирование выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью в свободных экономических и малых промышленных зонах.

На встрече отмечалась важность полномасштабной реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений, активного продвижения совместных проектов в сферах торговли, инноваций, энергетики, развития инфраструктуры, транспорта, туризма, текстильной и пищевой промышленности, других отраслях.