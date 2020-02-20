В Узбекистане прокомментировали новость об отключении узбекистанских телеканалов в Туркменистане

CentralAsia (TM) - ГУП «Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения» (ГУП ЦРРТ) опубликовал официальный комментарий относительно новости об отключении узбекистанских телеканалов в Туркменистане. Государственное ведомство утверждает, что по спутнику в Туркменистане транслировались 12 теле- и радиоканалов, о чём стороны договорились ранее. Однако в ГУП ЦРРТ не уточняют, показывают ли в настоящее время эти каналы в Туркменистане, а если не показывают, но по какой причине.

Ранее информацию об отключении узбекистанских телеканалов в Турменистане опубликовал сайт Turkmen.News.

Как сообщалось, начиная с 10 февраля была прекращена спутниковая трансляция ряда узбекистанских телеканалов. Причиной тому послужил показ на телеканале “Sevimli” американского фильма «Призрачная шестерка».

Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения в соответствии с договором с Национальной телерадиокомпанией Узбекистана осуществляет эфирную трансляцию на территории Узбекистана 12 телевизионных и 4 радиоканалов (телеканалы “O‘zbekiston”, “O'zbekiston 24”, “Yoshlar”, “Toshkent”, “Sport”, “Navo”, “Dunyo bo'ylab”, “Madaniyat va ma'rifat”, “Bolajon”, “Kinoteatr”, “Oilaviy”, “Mahalla”, радиоканалы “O‘zbekiston”, “O'zbekiston 24”, “Yoshlar”, “Mahalla”), а также их спутниковую трансляцию.

Трансляция осуществляется через спутник “NSS-12”, работающий на частоте 57 градусов восточной долготы и принадлежащий глобальному спутниковому оператору “SES”. Трансляция осуществляется не только на территории Узбекистана, но и на территорию более сорока государств, в том числе Туркменистана.

9 ноября 2019 года в Центре радиосвязи, радиовещания и телевидения прошла встреча с ОАО “Turkmen Xamresi”, осуществляющего услуги спутниковой связи. На встрече обсуждены вопросы установления и развития сотрудничества, осуществления трансляции передач цифрового телевидения посредством спутникового вещания.

Также со стороны ОАО “Turkmen Xamresi” предложены услуги по осуществлению спутниковой трансляции телеканалов Узбекистана через спутник TurkmenÄlem 52E. По инициативе ОАО “Turkmen Xamresi”, предложено транслировать их посредством как спутника TurkmenÄlem 52E, так и параллельно со спутника “NSS-12”, с целью изучения охвата аудитории и параметров сигнала приема.

В госведомстве отметили, что согласно заключенному соглашению официальная трансляция телеканала “Sevimli” не осуществлялась посредством TurkmenÄlem 52E. По договору по спутнику транслировались только вышеперечисленные теле- и радиоканалы.