По телеканалам Таджикистана показали видео допроса Худжы-командира

CentralAsia (TJ) - Пресс-центр МВД Таджикистана вечером 19 февраля в телепрограмме "Ахбори ВКД” впервые показал видео моментов допроса Худжы Каримова. Его считают одним из бывших полевых командиров, сообщает Ахбор.

В программе Худжу-командира называют "один 60-летний житель Хуросонского района” и сообщают, что против него возбуждено уголовное дело по пяти тяжким обвинениям – убийства, захват заложников, истязание мирных жителей, бандитизм и незаконное хранение оружия.

Не слышно, что говорит на допросах бывший грозный полевой командир, кроме момента, когда он представляется:

Я – Каримов Худжа Рахимович, дата рождения 1 октября 1960 года, уроженец села Кизилкала Гозималикского района Хатлонской области”.

Худжа Каримов был задержан 30 июля 2019 года по запросу властей Таджикистана в городе Дубай Объединенных Арабских Эмиратов и 16 февраля 2020 года был экстрадирован в Таджикистан.

В телепрограмме МВД вновь обратилось ко всем гражданам, которые располагают сведениями или доказательствами, связанными с совершёнными преступлениями гражданина Худжи Каримова, либо подверглись его преступным деяниям, можете позвонить по телефону доверия Министра внутренних дел 221-21-21, по телефонам 227-10-07, 93-992-01-96 в Управление уголовного розыска МВД.

МВД Таджикистана во второй половине 17 февраля на своем вебсайт официально подтвердил экстрадицию бывшего полевого командира Народного Фронта Худжы Каримова. В сообщении говорится, что Худжа Каримов был задержан в городе Дубай ОАЭ «в результате взаимодействия МВД РТ с зарубежными субъектами» и 16 февраля 2020 года был экстрадирован в Таджикистан.

В Таджикистане он известен как бывший полевой командир Народного Фронта - Худжа-Командир.



Каримов родился 1 октября 1960 в джамоате Кизил-Калъа(ныне Дарбанд) Хуросонского (бывшего Гозималикского) района. У него 7 дочерей. Каримов был одним из самых известных командиров Народного Фронта, который в годы гражданской войны в Таджикистане (1992-1997 г.г.) воевал против оппозиции, передает сайт Ахбор.



Худжа Каримов одно время проучился в Таджикском медицинском институте и до войны работал фельдшером в своем родном Гозималикском районе. В 1992 году он по совету своего близкого друга Файзали Саидова, одного из самых беспощадных командиров Народного фронта, вместе с Тагаем Шукуровым открыл вторую линию фронта в Гозималике и стал воевать на стороне Народного Фронта.



Худжа Каримов после победы Народного Фронта и приведения к власти правительства Эмомали Рахмонова, был назначен замкомандиром бригады специального назначения Минобороны Таджикистана и превратился в неофициального "короля” Гозималикского района и его окрестностей.



В парламентских выборах 1995 года Каримов был избран депутатом Верховного Совета от Гозималикского округа. Тот состав парламента известен как "парламент боевиков”.



В марте 1998 года Худжу Каримова арестовали прямо в здании парламента и обвинили в нескольких убийствах, в том числе в убийствах двух депутатов Верховного Совета – бывшего директора Гозималикского хлопзавода Саидшо Саидова и его брата в 1993 году и своего бывшего соратника по Народному Фронту уже генерала Тагая Шукурова в 1997 году.



Но вскоре Каримова освободили и он занял кресло президента Федерации футбола Таджикистана, увлекся футболом и даже создал специальную футбольную команду "Умед” ("Надежда”).



Но вскоре пост президента Федерации футбола отобрали у Худжы-Командира и отдали другому бывшему полевому командиру Народного Фронта Сухробу Касымову.



Худжа Каримов покинул Таджикистан в 2001 году и последние 18 лет, по сообщениям СМИ, жил в основном в Малайзии. Ранее сообщалось, что Худжа Каримов в Малайзии занимается бизнесом и по коммерческим делам иногда приезжает в Дубай.