Студентов из Узбекистана, которые переводятся из вузов соседних стран, предупредили о мошенниках

- Узбекистан, общество
- 9:22, 21 февраля 2020
- Просмотров: 161
CentralAsia (UZ) - "Остерегайтесь мошенников, которые предлагают вам поддельные документы об обучении в вузах соседних стран". С данным предупреждением выступило Государственная инспекция Узбекистана по надзору за качеством образования.
По данным инспекции, установлены случаи, когда граждане предоставляют территориальным рабочим группам поддельные документы.
Инспекция напоминает, что документы граждан, обратившиеся с просьбой о переводе на обучение из университетов соседних стран, будут полностью изучены и в случаях выявления фальшивых документов, данные студенты не будут допущены к переводам, а документы будут переданы в правоохранительные органы.
11 февраля Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан продлило срок подачи заявлений о переводе студентов из Узбекистана, обучающихся в университетах Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана, до 15 марта.
Министерство объяснило свое решение «предоставлением гражданам дополнительных удобств с учетом многочисленных обращений студентов и их родителей».
Ранее, приказом министра от 6 февраля был установлен период перевода с 7 февраля по 15 февраля текущего года.