В Туркменистане с населения собирают деньги для высадки 10 млн деревьев

CentralAsia (TM) - В государственных учреждениях и предприятиях Туркменистана начали сбор денег в размере от 70 до 100 манатов для предстоящей массовой посадки деревьев. (По курсу ЦБ Туркменистана $20-28,5). Об этом сообщает корреспондент Азатлыка в Лебапском велаяте.

Сбор денег начался спустя две недели после подписания президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова постановления о посадке в 2020 году 10 миллионов саженцев по всей стране.

«В эти дни со всех бюджетных работников этрапов и городов Лебапского велаята, в том числе с работников мукомольного завода и школ города Туркменабада, больниц и сельских домов здоровья собирают деньги на посадку деревьев. Собираемая сумма в разных организациях различная от 70 до 100 манатов. Деньги сдают руководителям учреждений», - сообщил 19 февраля корреспондент Азатлыка в восточном регионе Туркменистана.

По словам бюджетников, говоривших с корреспондентом Азатлыка на условиях анонимности, руководство организаций сообщило сотрудникам, что средства будут потрачены на расходы по высадке саженцев. «На эти деньги собираются купить саженцы, лопатки и вёдра. Кроме того, они покроют другие расходы, связанные с мероприятием, в том числе на технические средства», - уточнил корреспондент Азатлыка.

В настоящее время руководители госучреждений предупреждают работников о том, что в этом году мероприятие по посадке деревьев будет в центре внимания Аркадага (титул президента Туркменистана) и все должны будут принимать в этом участие. Но пока точная дата проведения этих мероприятий остаётся неизвестной.