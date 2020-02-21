Этнический узбек из Кыргызстана, арестованный после взрывов в Магнитогорске, заявил о пытках в ФСБ

CentralAsia (UZ) - Этнический узбек из Кыргызстана, арестованный в январе 2019 года по подозрению в совершении теракта в российском Магнитогорске, был освобожден на прошлой неделе, после 13 месяцев в заточении.

30-летний Хусниддин Зайнобиддинов провел 7 месяцев в СИЗО ФСБ и 6 месяцев в местном депортационном лагере, сообщает centralasian.org.

Мигрант, который был освобожден из-за отсутствия доказательств причастности к преступлению, пожаловался на то, что сотрудники ФСБ пытали его, сломали нос и ребра и под электрическим током вынудили его взять вину на себя.

Хусниддин Зайнобитдинов, освобожденный 10 февраля из Центра временного содержания для иностранных граждан в Магнитогорске, заявил, что по прибытии в Москву будет работать над восстановлением нарушенных прав.

"Меня столько мучили несправедливо, все мое тело переломали. Вы бы испугались, увидев меня. В России должны существовать хоть какие-то законы?! Я приехал в Москву в поисках справедливости. Я хочу привлечь этих сотрудников к ответственности! Я дойду до Европейского суд в случае необходимости", - сказал Хусниддин Зайнобитдинов.

31 декабря 2018 года в двух частях Магнитогорска прогремели два взрыва.

После этого полиция и службы безопасности в массовом порядке арестовала проживающих в городе выходцев старн Центральной Азии и начали проверять их документы.

В частности, «Комсомольская правда» сообщила, что все нерусские водители маршрутов, граждане Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, работающие на стройках «Гранд», «Жёлтый носорог», в Магнитогорске, прошли проверку.

16 января 2019 года Хусниддин Зайнобиддинов из Кыргызстана, приехавший со своим новорожденным ребенком и женой из Челябинска в Магнитогорск, чтобы навестить родственницу, был арестован мужчинами в масках, когда он вышел в магазин.

«Когда я вышел в магазин, двое людей в гражданской форме подошли и попросили у меня документы. Все в порядке, сказали они и отпустили. Вскоре к магазину приехала большая машина, мне на голову одели пакет и забрали. Они завязали мои руки сзади и отвели в какое-то здание, показали несколько фотографий. Когда я сказал, что «я не знаю их», меня отвели в подвал и избивали около 6 часов. К моей груди привязали устройство, похожее на аккумулятор, и ударили током. А затем начали бить током по моим пальцам. Когда моя жена увидела меня два дня спустя, все мое тело распухло. Они сломали мне ребра, нос и руки», - рассказал Хусниддин.

По его словам, он узнал во время допроса, что его избивали местные сотрудники ФСБ. Хусниддин сказал, что сотрудники ФСБ вынудили его признаться в взрыве в Магнитогорске, но он не подписывал никаких документов.

Год назад сообщалось, что 30-летний Хусниддин Зайнобиддинов из Кыргызстана был похищен людьми в масках и был найден адвокатами в следственном изоляторе со сломанными рёбрами и посиневшим от синяков телом.

Хусниддин рассказал, что ФСБ, которые не смогли доказать его причастность к взрывам, пытались его экстрадировать, обвиняя его в причастности к событиям в Кыргызстане в 2010 году.

По словам Хусниддина, его «незаконно держали в подвале частного здания за городом с 16 по 18 января 2019 года без еды и воды».

«Меня содержали в изоляторе семь месяцев назад и еще шесть месяцев в депортационном лагере. Первоначально меня доставили в прокуратуру, затем снова доставили в ФСБ, где избивали 3 часа. Когда меня доставили в городской изолятор в таком состоянии, начальник сказал: «Я не приму его, если он умрет, кто будет отвечать?». Затем меня продержали в подвале в течение двух дней, а после того, как отёки немного прошли, поместили в другой изолятор. После того, как я отказался брать на себя вину за взрывы, мне бросили в депортационный лагерь со словами: «Ты участвовал в событиях в Кыргызстане в 2010 году. Кыргызстан дал тебя в розыск!», - рассказал Хусниддин.

Хусниддин Зайнобиддинов был освобожден 16 июля, проведя семь месяцев в изоляторе ФСБ. Однако он был задержан полицией после того, как покинул зал суда, и был отправлен в депортационный лагерь на шесть месяцев на том основании, что его разыскивают в Кыргызстане.

«Давление в лагере продолжилось», - сказал Хусниддин.

Он рассказал, что 10 февраля 2020 года он освобождён из Центра содержания иностранцев без документов и денег.

В настоящее время делом Хусниддина занимается московская правозащитная группа «Помощь».

По словам главы организации Бахрома Хамраева, есть показания свидетелей того, что десятки узбекских, таджикских и кыргызских трудовых мигрантов были задержаны и допрошены после взрыва в Магнитогорске.

«В те дни было много пропавших мигрантов: полиция и ФСБ проводили облавы на рынках и улицах, перевернули весь город. Мне сообщили, что в те дни сотни мигрантов были избиты и похищены. В основном, пытались свалить вину на мусульман из Центральной Азии. Некоторые из похищенных до сих пор не найдены!», - сказал глава организации Бахром Хамраев.