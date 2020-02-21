Торгово-экономическое сотрудничество между Монголией и США станет теснее

CentralAsia (MNG) - Монголия ищет более тесные экономические связи с США, пишут монгольтские СМИ.

В следующем месяце спикер парламента Монголии Г. Занданшатар планирует совершить визит в США. В связи с визитом, вчера, 20 февраля, Постоянный парламентский комитет обсудил и поддержал проект резолюции об укреплении партнерства Монголии и США.

Эта резолюция предназначена для обновления параллельной резолюции 1998 года в поддержку усилий по укреплению дружбы и сотрудничества между Соединенными Штатами и Монголией, для достижения общих целей и в соответствии с будущими тенденциями, как было представлено министром иностранных дел Д. Цогтбаатаром.

На встрече он представил, что резолюция, способствующая развитию Стратегического партнерства, а также более широкого экономического партнерства, продемонстрирует готовность Монголии активизировать экономические связи с США и придаст импульс одобрению Конгрессом США «Mongolia Third Neighbor Trade Act».

Напомним, в июле 2018 года американские конгрессмены Дина Титус, Дон Янг, Тед С. Йохо, Дэвид Э.Цесси, Марк Медоуз и Стив Коэн направили письмо торговому представителю США Роберту Лайтхазеру о целевых торговых преференциях для импорта монгольских кашемировых продуктов в США. Смысл этих действий в том, чтобы вместо того, чтобы покупать готовые кашемировые продукты у Китая, США могли бы закупить больше обработанного кашемира непосредственно в Монголии.

Законопроект под названием «Mongolia Third Neighbor Trade Act» был подан в Конгресс США 26 июля 2018 года. В случае одобрения законопроекта, текстильные изделия и одежда Монголии будут беспошлинно поставляться на американский рынок.

«Этот проект, после его утверждения, имеет большое значение для укрепления политики третьего соседства Монголии и национальной безопасности», - сказал министр Д.Цогтбаатар.

Ожидается, что парламент Монголии рассмотрит проект, созвав внеочередную сессию до визита спикера, поскольку его очередная весенняя сессия на 2020 год планируется на 5 апреля.

Также на встрече министр Д. Цогтбаатар представил вопрос об открытии Генерального консульства Монголии в Чикаго, где проживает более 8 тысяч граждан Монголии.