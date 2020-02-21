Замначальника ГУЧС Монголии принял участие в экспертной консультации высокого уровня в Исламабаде

CentralAsia (MNG) - Заместитель руководителя Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) Монгоии, полковник Ц.Ганзориг, с 19 по 20 февраля принял участие в консультациях экспертов высокого уровня по управлению информацией о бедствиях в Исламабаде.

Консультации организуются с целью оказания поддержки странам и соответствующим организациям в развитии их потенциала управления информацией о бедствиях на региональном, национальном и местном уровнях.

В ходе двухдневного мероприятия участники делятся опытом и знаниями об условиях регионального управления информацией о бедствиях и тенденциях развития.

Консультации организуются совместно Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Национальным управлением по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана (National Disaster Management Authority - NDMA).