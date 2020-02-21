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  21 февраля 2020
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Мирзиёев завершил рабочий визит в Турцию (фото)

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 19-20 февраля посетил эту страну с визитом.

Главы государств провели переговоры в узком формате. Под председательством Президентов двух стран состоялось первое заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.

В ходе переговоров рассмотрены широкий спектр вопросов межгосударственного сотрудничества, пути их решения, ключевые задачи на перспективу, стороны согласовали реализацию совместных проектов.

Подписаны Совместное заявление об итогах первого заседания Совета стратегического сотрудничества, а также документы по сотрудничеству в сферах торговли, экономики, технологий.

Во второй день визита глава нашего государства провел встречу с руководителями ведущих компаний и банков Турции, принял участие в церемонии открытия Народной библиотеки при Президенте Турецкой Республики.

На этом визит Президента Шавката Мирзиёева в Турцию завершился. В аэропорту "Эсенбога" главу государства проводил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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