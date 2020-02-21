В Иране проходят парламентские выборы

CentralAsia (CA) - 21 февраля в Иране проходят выборы в парламент, 7100 кандидатов ведут борьбу за 290 мест. Напряженность между Тегераном и Вашингтоном будет возрастать, если консерваторы - сторонники жесткой линии - увеличат свое представительство в парламенте, передает NHK.



Президент страны Хасан Роухани выступал за диалог с США и европейскими странами. Он приложил усилия для заключения соглашения 2015 года с мировыми державами, которое предусматривало сворачивание ядерной программы Ирана в обмен на ослабление экономических санкций.

С тех пор, как администрация президента США Дональда Трампа в одностороннем порядке вышла в 2018 году из ядерного соглашения и вновь ввела санкции, сторонники реформ и умеренные политики, поддерживающие правительство Роухани, ощущают противодействие.