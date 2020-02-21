[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Иране проходят парламентские выборы

CentralAsia (CA) -  21 февраля в Иране проходят выборы в парламент, 7100 кандидатов ведут борьбу за 290 мест. Напряженность между Тегераном и Вашингтоном будет возрастать, если консерваторы - сторонники жесткой линии - увеличат свое представительство в парламенте, передает NHK.

Президент страны Хасан Роухани выступал за диалог с США и европейскими странами. Он приложил усилия для заключения соглашения 2015 года с мировыми державами, которое предусматривало сворачивание ядерной программы Ирана в обмен на ослабление экономических санкций.

С тех пор, как администрация президента США Дональда Трампа в одностороннем порядке вышла в 2018 году из ядерного соглашения и вновь ввела санкции, сторонники реформ и умеренные политики, поддерживающие правительство Роухани, ощущают противодействие.

print
  • Вместо хлопка лимон? В Узбекистане внедряется новый порядок сооружения лимонных плантаций
  • Пассажирские перевозки в Монголии между городами и аймаками будут приостановлены с 23 по 27 февраля
  • Южная Корея построила в Монголии центр экологических исследований



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com