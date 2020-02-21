JICA поставило в Монголию средства индивидуальной защиты для работников здравоохранения

CentralAsia (MNG) - Японское агентство международного сотрудничества (JICA) поставило правительству Монголии средства индивидуальной защиты для работников здравоохранения.

Комплекты средств индивидуальной защиты, переданные министру здравоохранения Д. Сарангэрэлю, включают 47,6 тыс.предметов, таких как фильтрующие маски, перчатки, медицинские шапки, комбинезоны и медицинские защитные халаты, медицинские очки и т.д. Японский специалист по инфекционным заболеваниям, посетивший лайнер «Diamond Princess», находившийся в карантине, осудил «хаотические» и «страшные» условия, которые дали коронавирусу больше возможностей для распространения.

Министр Д. Сарангэрэл отметила значительную помощь, оказываемую правительственными и неправительственными организациями, международными агентствами и иностранными дипломатическими миссиями в Монголии для предотвращения распространения Covid-19 в стране. Поблагодарив JICA, министр Д. Сарангэрэл сказала, что комплекты средств индивидуальной защиты будут раздаваться медицинским работникам в первую очередь.