Глава МИД Таджикистана посетит Москву 24-25 февраля

министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин

CentralAsia (TJ) - Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин посетит Москву с официальным визитом 24-25 февраля по приглашению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости

"24-25 февраля глава внешнеполитической службы Таджикистана посетит Москву с официальным визитом по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В ходе переговоров стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, а также проведут обзор двустороннего сотрудничества, основанного, как вы знаете, на принципах стратегического партнерства и союзничества с упором на выполнение договоренностей по итогам официального визита президента Республики Таджикистан в Москву в апреле 2019 года", - заявила Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что в ходе переговоров внимание будет уделено продвижению торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, а также координации двух стран в форматах СНГ, ОДКБ, ШОС.

"Стороны сверят оценки состояния региональной безопасности, текущей ситуации в Афганистане, антитеррористического и антинаркотического сотрудничества. В рамках визита также планируется подписание программы взаимодействия между министерствами на 2020 год", - добавила она.