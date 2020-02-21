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  21 февраля 2020
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Компания из Петербурга поделится с Туркменистаном информационными технологиями и инновациями

CentralAsia (TM) -  Губернатор Петербурга провел в Смольном встречу с главой министерства промышленности и строительного производства и сыном президента Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Александр Беглов и Сердар Бердымухамедов встретились днем 20 февраля. Они подтвердили достигнутые договоренности по сотрудничеству. Ранее о них заговорили во время деловой поездки чиновников из Петербурга в Ашхабад. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Ранее стороны обсуждали дорожные карты до 2025 года. В сферу общих интересов входят судостроение, создание транспортной инфраструктуры, фармацевтика, гуманитарные и культурные связи.

Александр Беглов также высказался за расширение школьных обменов. Он рассказал, что хочет, чтобы петербургские школьники увидели Ашхабад и признался, что столица Туркменистана произвела на него сильное впечатление.

При этом губернатор добавил, что Туркменистан — это страна, в которой безопасно вести бизнес. И добавил, что это очень важно и для развития культурных связей.

В присутствии Александра Беглова в Смольном Сердар Бердымухамедов подписал меморандум с петербургской компанией «Петрософт» в области информационных технологий и инноваций.

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