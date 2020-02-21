В Туркменистане за четыре года построят сеть промышленных предприятий

CentralAsia (TM) - В Туркменистане в ближайшие три года намечено построить сеть промышленных и производственных предприятий. Соответствующее постановление на заседании туркменского Кабмина по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает издание "Ориент".



Документ предписывает Министерству промышленности и строительного производства Туркменистана обеспечить строительство промышленных и производственных объектов в 2020-2023 годах. Согласно постановлению, вышеназванному министерству поручено провести международные тендеры по отбору подрядчиков для возведения данных объектов.

В этом ряду — строительство вторых очередей Бахарденского и Лебапского цементных заводов госпредприятия «Tуркменцемент», что позволит довести их мощность до 1 миллиона тонн цемента в год.

Помимо этого, в Бахарденском районе планируется построить завод по производству керамической плитки и сантехнических фаянсовых изделий, в Геоктепинском районе – стекольный завод мощностью 100 тонн продукции в сутки, а в городе Дашогузе — завод по изготовлению керамической посуды. В числе намеченных к строительству объектов, предприятие по производству арматурного проката мощностью 150 тысяч тонн в год.