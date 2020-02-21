Туркменистан принял программу оказания гуманитарной помощи Афганистану на 2020-2022 годы

CentralAsia (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства по видеосвязи в четверг, подписал постановление, утвердив Программу оказания Туркменистаном гуманитарной помощи Исламской Республике Афганистан в 2020-2022 годах.

На заседании было отмечено, что Туркменистан регулярно оказывает поддержку в социально-экономическом восстановлении соседней страны, строит в Афганистане объекты социального назначения, в том числе, медицинских и образовательных учреждений, поставляет электроэнергию по льготным тарифам, принимает на обучение в туркменских вузах афганских студентов, отправляет гуманитарные грузы.

Новая трехлетняя программа оказания гуманитарной помощи Афганистану предусматривает строительство ряда новых социальных объектов, реализацию проектов в области здравоохранения, сотрудничество в сфере образования, сообщает "Ориент".