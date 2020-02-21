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  21 февраля 2020
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В Монголии упали цены на мясо, а на овощи возросли

CentralAsia (MNG) -  Столичное статистическое агентство представляет еженедельный обзор потребительских цен.

На третьей неделе февраля 2020 года:

-Баранина с костей в среднем 9575 тугриков за килограмм

-Говядина в среднем 11 тысяч 399 тугриков на килограмм.

Цены на говядину с костей стабильны по сравнению с предыдущей неделей, а цены на говядину без костей снизились на 224 тугриков (1,7%).

Самая дешевая цена за говядину составляет 10 000 тугриков на продовольственном рынке юрточного района «Хучит Шонхор», а самая высокая цена - 14 000 тугриков на рынке в центре города «Меркурия».

В третью неделю февраля 2020 года картофель отечественного урожая вырос на 10,9%, продается на 903 тугриков, монгольская морковь на 4,6% - на 1584 тугриков, капуста отечественного урожая на 2,9% и продается на 1733 тугриков.

Курс тугриков и доллара на сегодняшний день состоит $1 = ₮2,764.0

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