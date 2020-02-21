Где в Узбекистане цены на продукты питания дешевле, а где дороже?

продукты питания

CentralAsia (UZ) - Государственный Комитет по статистике провел исследование в области цен на отдельные виды продукции на центральных рынках Узбекистана. Так на 18 февраля 2020 года зарегистрированы максимальные и минимальные цены:

- говядина, минимальная цена в городе Нукус $ 3,9 максимальная цена в городе Ташкент $ 6 кг;

- баранина, минимальная цена за килограмм $ 4,1 и максимальная $ 7,1 кг установлены в городе Ташкент;

- картофель, от $ 0,13 до $ 0,52 в городе Ташкент;

- лук, от $ 0,17 в городе Джизак до $0,42 максимальная цена в городе Ургенч;

- морковь, от $ 0,10 в городе Нукус до $ 0,52 в Джизаке;

- яйца, от $ 0,42 за десяток в городе Ташкент и до $ 1,1 в Самарканде;

- рис, от $ 0,42 до $ 2,0 в Ташкенте;

- масло растительное от $ 1,0 минимальная цена за литр в городе Андижане, максимальная в Ташкенте $ 1,42;

- сахар по минимальной цене можно приобрести в городе Навои за $ 0,57, по максимальной цене за килограмм можно приобрести в столице , городе Андижан и Нукус по $0,68 кг;