Где в Узбекистане цены на продукты питания дешевле, а где дороже?

- Узбекистан, экономика
- 13:36, 21 февраля 2020
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CentralAsia (UZ) - Государственный Комитет по статистике провел исследование в области цен на отдельные виды продукции на центральных рынках Узбекистана. Так на 18 февраля 2020 года зарегистрированы максимальные и минимальные цены:
- говядина, минимальная цена в городе Нукус $ 3,9 максимальная цена в городе Ташкент $ 6 кг;
- баранина, минимальная цена за килограмм $ 4,1 и максимальная $ 7,1 кг установлены в городе Ташкент;
- картофель, от $ 0,13 до $ 0,52 в городе Ташкент;
- лук, от $ 0,17 в городе Джизак до $0,42 максимальная цена в городе Ургенч;
- морковь, от $ 0,10 в городе Нукус до $ 0,52 в Джизаке;
- яйца, от $ 0,42 за десяток в городе Ташкент и до $ 1,1 в Самарканде;
- рис, от $ 0,42 до $ 2,0 в Ташкенте;
- масло растительное от $ 1,0 минимальная цена за литр в городе Андижане, максимальная в Ташкенте $ 1,42;
- сахар по минимальной цене можно приобрести в городе Навои за $ 0,57, по максимальной цене за килограмм можно приобрести в столице , городе Андижан и Нукус по $0,68 кг;