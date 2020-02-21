В Узбекистане создана Ассоциация Венчурного Инвестирования. Что это такое?

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в январе текущего года была создана Ассоциация Венчурного Инвестирования (АВИУз) в виде негосударственного некоммерческого объединения, целью которого, как сообщается на сайте ассоциации, является поддержка и развитие венчурной экосистемы РУз.

Также целями являются продвижение и привлечение венчурного капитала в отечественные стартап-проекты, обучение специалистов в данном направлении, проведение исследований рынка.

Особенностью венчурного (англ. venture — рискованное предприятие) направления является, готовность к высоким рискам, работа со стартапами, возможность принятия рискованных направлений в развитии и возможность получения большой прибыли.

Учредителями выступили частные инвестиционные компании ООО «Orient capital management» и ООО «Innovation invest».

Членами совета Ассоциации стали зарубежные фонды Sturgeon Capital (Великобритания), Astron (Узбекистан), RB Asia (Узбекистан), Yellow Rocket VC (Россия), Altergate (Сингапур) и другие.

Председателем назначен Дилшод Зуфаров, до этого работавший директором по инвестициям в IT Park.