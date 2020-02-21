Онколог из Германии назвал самый действенный метод борьбы с раком

CentralAsia (UZ) - Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс заявил, что самый действенный метод борьбы с онкозаболевания на сегодняшний день — это иммунотерапия. Об этом передает «РИА Новости».

Брунс принял участие в подписании в четверг трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией онкологов России, Немецким онкологическим обществом и форумом Коха-Мечникова на полях Немецкого онкологического конгресса (Deutscher Krebskongress 2020).

«Самое эффективное сегодня в онкологии - это иммунная онкология, которая реализуется, с одной стороны, при помощи медикаментов, а также измененных Т-клеток. Это абсолютно новая вещь, существует только с прошлого года», - заявил Брунс.

Он пояснил, что эффективность этого метода связана не столько с процентом (выздоровления), сколько с тем, что определенные лимфомы, ранее неизлечимые, теперь частично излечимы. Брунс уточнил, что речь идет не обо всех, но о многих пациентах, которые ранее были обречены или нуждались в долгой терапии.

«Рак — это не гомогенное заболевание, атакует многие органы, и мы уже очень успешны в лечении некоторых видов рака, например, рака крови, где теперь применяются и Т-клетки», - сказал генсек организации, добавив, что «многое еще нужно сделать».

Немецкий онкологический конгресс — масштабный форум, который ежегодно собирает более десяти тысяч ученых, врачей, политиков и представителей министерств и ведомств. В рамках конгресса, который продлится до 22 февраля, пройдут более 300 мероприятий, посвященных новейшим достижениям в диагностике, лечении и профилактике больных.



