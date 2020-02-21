Генпрокуратура Казахстана призывает граждан не верить Мухтару Аблязову и рассказала об его деятельности

CentralAsia (KZ) - Официальный представитель генеральной прокуратуры Казахстана Оксана Петерс выступила с обращением к соотечественникам.

Текст обращения приведен ниже без изменений:

«- Генеральная прокуратура неоднократно говорила о незаконной деятельности экстремистской организации «Демократический выбор Казахстана». Ее лидер - Мухтар Аблязов, по мнению некоторых, обычный интеллигентный человек, которому даже доверяют. В 90-х годах он был бизнесменом, потом возглавил национальную компанию KEGOC и Министерство энергетики. Но затем он стал воровать у народа и государства, обманывать бизнес-партнеров и даже заказал их убийство. Будучи министром энергетики, его уличили в коррупции и в 2002 году осудили к шести годам лишения свободы. Позже он раскаялся, просил прощения у руководства страны и народа, обещал исправиться. Поверив, его помиловали и выпустили на свободу. Однако он поддался алчности и продолжил свою преступную деятельность.

Судом было установлено, что в 2005 году он организовал заказное убийство своего бизнес-партнера - председателя БТА Банка Татишева. Исполнитель убийства Токмади признался, что именно Аблязов заказал за 4 миллиона долларов убийство Татишева во время охоты, выставив это как несчастный случай. После убийства Татишева, Аблязов стал руководить банком, создал преступную группу из числа своих приближенных людей и расставил их на все ключевые позиции банка. Схемы преступлений у Аблязова были разные. Своим подставным фирмам по поддельным документам он выдавал миллиардные кредиты, затем использовал их на личные нужды. Например, подконтрольному себе ТОО "Рамбурс" он выдал 103 миллиарда тенге, тогда как уставной капитал ТОО составлял всего лишь 92 тысячи тенге. На ворованные деньги Аблязов приобретал акции, элитные дома и квартиры.

Для своей семьи Аблязов купил три самолета, на обслуживание которых ежегодно из банка выделял 1 миллиард тенге. Когда все махинации Аблязова вскрылись, в 2009 году он бежал в Россию, затем в Англию, а в 2012 году во Францию. Но до этого, чтобы за рубежом было для него комфортно, он заранее все деньги вывел через офшоры.

Офшоры - это такие страны, где иностранные компании никто не проверяет, можно скрыть настоящих владельцев и не платить налоги. Там созданы идеальные условия для отмывания криминальных денег. Используя офшорные страны, он украл 7,5 миллиарда долларов. От афер Аблязова пострадали не только казахстанцы, но и французы, немцы, американцы и другие.

Его объявили в розыск Россия и Украина, где он также похитил миллиарды. В прошлом году суд Нью-Йорка признал Аблязова преступником и отверг его доводы о политическом преследовании. Высокий суд Лондона, также признав его мошенником, взыскал 4 миллиарда долларов США и осудил к 22 месяцам тюрьмы за ложные показания.

МВД Англии лишило его статуса беженца, поэтому Аблязов сбежал во Францию. С этого момента он начал активно создавать себе имидж гонимого властями Казахстана политического деятеля, борца за демократию.

Скажите, мог ли переживающий за свою страну человек в интервью иностранной газете "Вечерний Бишкек" рекомендовать кыргызстанцам перекрыть подачу воды южным регионам Казахстана, чтобы население пострадало от засухи и начало выражать недовольство? - сказала Оксана Петерс.

Сейчас в отношении Мухтара Аблязова ведутся многочисленные гражданские процессы. Уже возвращено свыше $1 миллиарда долларов. В рамках уголовного дела состоялось 8 обвинительных приговоров. Осуждено 42 лица.

Мы продолжаем работу по возврату украденных им денег и добьемся привлечения его к ответственности. Уважаемые соотечественники, сегодня Аблязов из-за рубежа продолжает призывать население участвовать в незаконных акциях, якобы радея за интересы населения Казахстана. Он использует вас, чтобы посеять в обществе социальную рознь и межнациональную вражду, недоверие друг к другу. Ему безразлично благосостояние наших граждан, его беспокоит одна цель - избежать ответственности за свои преступления. За участие в митингах он платит те деньги, которые ранее украл у наших же граждан. Мы призываем вас не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных митингах».

Мухтар Аблязов обвиняется в хищении в период с 2005 по 2009 год финансовых средств БТА банка. Общий ущерб оценивают как минимум в 6 миллиардов долларов.

В июне 2017 года специализированный межрайонный суд Алматы по уголовным делам признал Аблязова виновным и заочно приговорил его к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

