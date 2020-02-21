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  21 февраля 2020
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Вместо хлопка лимон? В Узбекистане внедряется новый порядок сооружения лимонных плантаций

CentralAsia (UZ) -  С 1 марта 2020 года в Узбекистане внедряется новый порядок сооружения лимонных плантаций. Президент подписал постановление по дальнейшему развитию сферы лимоноводства, сообщает Норма.уз.

В прошлых годах за счет инвестиций в размере $46 млн удалось создать современные лимонные плантации на площади 730 га. Общая площадь теплиц по выращиванию лимонов достигла 1 221 га. В текущем году под реализацию проектов в этом направлении дополнительно выделяется 2,5 тысячи га земли, а на их реализацию планируется привлечь $100 млн.

Так, лимонные плантации будут сооружается на высвобождаемых из-под хлопка и зерновых, вводимых в оборот землях с применением ресурсосберегающих технологий.

С 1 марта объединенные в кооперации фермерские и дехканские хозяйства, агропредприятия и субъекты предпринимательства, выращивающие лимоны, могут рассчитывать на помощь государства в виде:

- не более $ 3,2 тыс. за каждый га земли, на покрытие расходов по сооружению новых лимонных плантаций и закупке саженцев;

- до 25% расходов по транспортировке, берёт на себя Агентство продвижения экспорта;

Предусмотрены и государственные льготы в целях развития отрасли и привлечения иностранных инвестиций.

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