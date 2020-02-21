Президент Туркменистана утвердил Уставы редакций ряда газет и журналов

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал 20 февраля постановление, утвердив Уставы редакций газет «Türkmenistan», «Нейтральный Туркменистан», «Türkmenistanyň Prezidentiniň metbugat çapary», «Watan», «Galkynyş», «Nesil», «Edebiýat we sungat», «Aşgabat», «Mugallymlar gazeti», «Adalat», «Türkmen dünýäsi», «Türkmen dili», «Esger», «Bereketli toprak», а также журналов «Diýar», «Garagum», «Zenan kalby», «Dünýä edebiýaty», «Güneş».



Учредителем данных изданий является Кабинет Министров Туркменистана.

Как говорится в сообщении пресс-службы президента, документ принят «в целях дальнейшего совершенствования деятельности средств массовой информации, мировой популяризации достигнутых родной Отчизной высоких рубежей на международном уровне, успехов нашего мужественного народа».