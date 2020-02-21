В Турции студенты из Узбекистана и Туркменистана провели акцию протеста после из-за землетрясения

CentralAsia (UZ) - 19 февраля учащиеся в турецком городе Кахраманмараш студенты из Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана провели акцию протеста. Как сообщают местные СМИ, иностранные студенты потребовали переселить их из аварийного общежития в более безопасные здания.

В акции протеста у университета «Имама Сютчю» (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi) участвовали около 400 студентов. К университету были стянуты полицейские с водометами.

По словам студентов, обеспокоенность у них возникла после прошедших в январе этого года сильных землетрясений с человеческими жертвами в турецких городах Элязыг и Малатье. Напомним, что в результате землетрясений в двух городах погиб 41 человек (в том числе 37 в Элязыге и 4 в Малатье). Было разрешено 378 зданий, повреждены 3249 зданий. После этого специалисты местные специалисты дали прогноз, что в Стамбуле и Кахраманмараш также могут произойти подземные толчки амплитудой до 7-8 балов.

Профессоры из «Имам Сютчю» заявили, что толчка в 3,2 бала будет достаточно, чтобы старые корпуса университета и кампуса развалились.

Местные власти заявили, что пока не могут выделить землю для строительства новых корпусов, а переводить студентов в другие учебные заведения не хотят.