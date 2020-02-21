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  21 февраля 2020
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В центре Ташкента застройщики в массовом порядке вырубили деревья - СМИ

CentralAsia (UZ) -  На улице Юнуса Раджаби в Яккасарайском районе Ташкента на днях вырубили все деревья на роще. Об этом заявил член Общественного Совета при столичном хокимияте Абу-Али Ниязматов, сообщили местные СМИ.

«Вопреки всем этическим, моральным, законодательным нормам, сегодня в Ташкенте произошла массовая и варварская вырубка целой рощи в центре города. Долгие годы это место являлось местом отдыха как взрослых, так и детей. Деревья были вырублены, несмотря на действующий мораторий, что является неуважением к главе государства, который подписал постановление о действии этого законодательного акта, к гражданам, к стране», - сказал в интервью местным СМИ Ниязматов, который также является членом Экологической партии Узбекистана.

По словам Ниязматова, вырублены около 80-90 взрослых деревьев. Вырубку осуществлял застройщик, который планирует возвести на этой территории так называемое элитное жилье. Разрешение на вырубку он получил в районной администрации в феврале текущего года, что также является нарушением со стороны исполнительной власти.

Ниязматов пообещал сделать все возможное, чтобы привлечь виновных к массовой вырубке деревьев к наказанию в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что президент Шавкат Мирзиёев объявил, что в Узбекистане введен мораторий на вырубку деревьев с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года.

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