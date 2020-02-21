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  21 февраля 2020
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Все казахстанцы покинули круизный лайнер Diamond Princess

CentralAsia (KZ) -  Согласно информации Посольства РК в Японии, сегодня еще двое граждан Казахстана, находившихся на круизном лайнере «Diamond Princess» были выпущены на сушу. Сейчас они находятся в одной из гостиниц Токио.

Все граждане РК, находившиеся на данном корабле, прошли тест на выявление коронавируса. Результаты отрицательные. Ожидается, что они уже завтра вернутся на родину.

В течение 14 дней пассажиров и членов экипажа Diamond Princess держали на карантине в японском порту Йокогама, чтобы предотвратить распространение нового заболевания.

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