Южная Корея построила в Монголии центр экологических исследований

CentralAsia (MNG) - В Монголии создан Центр экологических исследований на основании соглашения, подписанного между между правительствами Монголии и Республики Корея 20 февраля 2014 года.

Площадь центра составляет 2135 квадратных метров.

Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) передало ключ для нового центра, в котором есть лекционный зал, лаборатория и другие объекты, Министерству окружающей среды и туризма Монголии вместе с соответствующими документами, отчетами и руководствами для оборудования, установленного в центре.

В дополнение к проведению учебных и рекламных мероприятий, направленных на снижение загрязнения окружающей среды, Центр экологических исследований обеспечит реализацию планов управления природоохранной деятельностью проектов и проведет оценку и исследования природных ресурсов.