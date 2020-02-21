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  21 февраля 2020
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Южная Корея построила в Монголии центр экологических исследований

CentralAsia (MNG) -  В Монголии создан Центр экологических исследований на основании соглашения, подписанного между между правительствами Монголии и Республики Корея 20 февраля 2014 года.

Площадь центра составляет 2135 квадратных метров.

Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) передало ключ для нового центра, в котором есть лекционный зал, лаборатория и другие объекты, Министерству окружающей среды и туризма Монголии вместе с соответствующими документами, отчетами и руководствами для оборудования, установленного в центре.

В дополнение к проведению учебных и рекламных мероприятий, направленных на снижение загрязнения окружающей среды, Центр экологических исследований обеспечит реализацию планов управления природоохранной деятельностью проектов и проведет оценку и исследования природных ресурсов.

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