Минпрому Туркменистана предписано обеспечить строительство объектов в 2020-2023 годах

CentralAsia (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал 20 февраля Постановление по строительству соответствующих промышленных и производственных объектов в 2020-2023 годах, а также по проведению международных тендеров по отбору подрядчиков, которыми займётся недавно созданное новое Министерство промышленности и строительного производства, передает Turkmenportal.



Постановление принято «в целях дальнейшего укрепления экономического потенциала страны, формирования на инновационной основе перерабатывающих промышленных мощностей, строительства импортозамещающих производств и совершенствования их структуры, создания новых рабочих мест».

В соответствии с документом, Министерству промышленности и строительного производства, возглавляемому Сердаром Бердымухамедовым, предписано обеспечить завершение строительства объектов в установленные сроки.