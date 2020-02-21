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  21 февраля 2020
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Минпрому Туркменистана предписано обеспечить строительство объектов в 2020-2023 годах

CentralAsia (TM) -  Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал 20 февраля Постановление по строительству соответствующих промышленных и производственных объектов в 2020-2023 годах, а также по проведению международных тендеров по отбору подрядчиков, которыми займётся недавно созданное новое Министерство промышленности и строительного производства, передает Turkmenportal.

Постановление принято «в целях дальнейшего укрепления экономического потенциала страны, формирования на инновационной основе перерабатывающих промышленных мощностей, строительства импортозамещающих производств и совершенствования их структуры, создания новых рабочих мест».

В соответствии с документом, Министерству промышленности и строительного производства, возглавляемому Сердаром Бердымухамедовым, предписано обеспечить завершение строительства объектов в установленные сроки.

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