В Узбекистане более 68 000 студентов нуждаются в общежитии

CentralAsia (UZ) - В 115 вузах страны обучаются свыше 356 тысяч студентов на очном отделении. Для проживания учащихся за время обучения действуют 208 общежитий. В них на данный момент поселили около 53 тысяч студентов, более 103 тысяч — снимают квартиры в аренду, еще порядка 200 тысяч проживают в своих домах.

Свыше 68 тысяч учащихся вузов нуждаются в общежитиях. Эта информация была предоставлена Министерством высшего и среднего специального образования в ответ на запрос депутатов об обеспечении студентов общежитиями.

По данным министерства, для охвата 68 354 учащихся, по данным министерства, необходимо построить 170 общежитий на 400 мест каждое. На что понадобится почти 3 триллиона сумов (более $315 млн).

Если учесть тот факт, что до 2030 года повысится на 50 процентов квота приема в вузы, то в ближайшие 10 лет необходимо построить еще 300 общежитий.