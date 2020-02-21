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  21 февраля 2020
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Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть «Хазрет Султан» и заявил о необходимости консолидации казахстанского общества

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть «Хазрет Султан». В ходе посещения мечети «Хазрет Султан» Касым-Жомарт Токаев встретился с недавно избранным Верховным муфтием Наурызбаем кажы Таганулы. Президент поздравил его с назначением на этот высокий пост и пожелал успехов в дальнейшей работе, сообщает пресс-служба главы государства.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся роли ДУМК в укреплении единства и стабильности в стране, а также в противодействии распространению деструктивных религиозных течений.

- Мы должны консолидировать общество на принципах согласия, единства и сплоченности. В нынешних условиях, когда в мире происходят негативные процессы, нам необходимо поставить заслон на их пути. Необходимо организовать качественную разъяснительную работу, которая будет служить интересам всего народа, - сказал Глава государства.

Наурызбай кажы Таганулы ознакомил Президента с планами информационной, организационной и благотворительной работы. Деятельность ДУМК, по словам муфтия, будет основываться на семи духовных опорах: морали, патриотизме, воспитании, единстве, трудолюбии, высокой культуре и справедливости.

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