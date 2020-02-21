В Монголии хирурги провели операцию младенцу на 10-м часу с момента рождения

CentralAsia (MNG) - Медицинские работники Областного центра диагностики и лечения в аймаке Өвөрхангай провели успешную операцию на пищевод новорожденного ребенка, родившегося с атрезией пищевода. Отмечается, что прошло всего 10 часов с момента рождения младенца.

По данным Министерства здравоохранения, операцию провели детский хирург М. Зоригтбаатар, анестезиолог С. Сэргэлэн и доктор Г. Мягмардорж из Национального центра охраны материнства и детства Монголии, а также помощник хирурга С. Энхбаяр, анестезиолог Е. Бат-Ундрал, неонатолог Л.Сунжидмаа и медсестры О.Хащулуун, Б.Сувд-Эрдэнэ и Л.Цолмон из областного диагностического и лечебного центра.

Атрезия пищевода — тяжёлый порок развития, при котором верхний и нижний сегменты пищевода разобщены и заканчиваются либо слепо, либо сообщаются с трахеей.

Частота атрезии пищевода составляется 1:1000—5000 новорожденных. Изолированный врождённый трахеопищеводный свищ встречается в 3—4% всех аномалий пищевода. Сочетание мужского и женского пола — 1:1.Часто атрезия пищевода сочетается с другими пороками развития — врождёнными пороками сердца, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и другими. В 5 % случаев атрезия пищевода встречается при хромосомных болезнях.

Лечение атрезии пищевода исключительно оперативное, может быть выполнено двумя способами:

-открытое оперативное вмешательство – торакотомия;

-торакоскопическое одноэтапное оперативное вмешательство (выполняют при наличии технической возможности, подготовленности персонала и отсутствии показаний для этапного лечения).